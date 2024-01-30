韓國瑜、黃國昌會面開懷笑　郭正亮曝玄機

國民黨“立法院”正副院長候選人韓國瑜、江啟臣拜會民眾黨團。（中評社 資料照） 中評社台北1月30日電／中國國民黨“立法院”正副院長候選人韓國瑜、江啟臣29日前往台灣民眾黨團拜會，會後受訪時，韓國瑜和民眾黨第11屆不分區“立委”當選人黃國昌不斷禮讓發言，韓整場活動更擁抱了黃2次。對此，前“立委”郭正亮29日在政論節目表示，“民眾黨的C位是黃國昌，你可以看到黃國昌跟韓國瑜還有江啟臣都是大笑開懷，表示氛圍是相當不錯的，我覺得應該是讀到了某些訊息，我會認為藍白合作的機率是大增”。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮29日在政論節目《新聞大白話》中說，“我看到游錫堃跟蔡其昌去拜訪民眾黨之後，大家的合照，蔡其昌的臉就不太高興”。



郭正亮坦言，“事實上有時候肢體語言就顯出你的心情，今天有幾個地方值得觀察，第一個就是民眾黨的C位是黃國昌，不是黃珊珊，你可以看到黃國昌跟韓國瑜還有江啟臣都是大笑開懷，表示氛圍是相當不錯的，我覺得應該是讀到了某些訊息”。



郭正亮說，接下來輪到游錫堃去，大家就是嚴肅著臉，那個臉就有點僵，“如果純粹這兩點來解讀，韓國瑜跟江啟臣黃國昌都笑開懷，我會認為藍白合作的機率是大增，而且韓國瑜會後寫的臉書，我感覺這機率相當高”。