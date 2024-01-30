中天告NCC連15勝　侯漢廷促究陳耀祥刑責

新黨台北市議員侯漢廷。（截自“庶民大頭家”YouTube直播畫面) 中評社台北1月30日電／對於中天不服主管機關裁罰，訴訟已經連15次勝訴，新黨台北市議員侯漢廷痛批，通訊傳播委員會(NCC)不但沒有檢討，還說“15連敗”是不當偏頗言論，竟然還在恐嚇威脅。侯漢廷認為，NCC主委陳耀祥不僅要被追究行政責任，更應該被追究刑事責任，且當初共同決定開罰中天的NCC委員通通都有責任，這些官員不能一走了之。



侯漢廷29日在網路評論節目《庶民大頭家》指出，過 去NCC撤照中天最主要理由，就是中天違規罰款太多，現在證實所有基礎都不存在。遮些違規都被行政法院判決主管幾關NCC敗訴，而且15連敗。



根據《中時新聞網》報導，侯漢廷舉例，別家電視台字幕上錯，NCC發函更正；中天字幕上錯，就罰新台幣幾十萬。甚至在做出裁罰時，合議制委員沒到齊，照樣開罰。



侯漢廷分析，過去人民打行政訴訟非常困難，法院大多數會尊重行政機關，人民成功比例大約衹有15%，可是NCC在中天的案子，是百分之百連續敗訴。



侯漢廷批NCC不但沒有檢討，還說“15連敗”是不當偏頗言論，還在恐嚇威脅。民進黨死不反省、死不悔改。



至於陳耀祥說7月底就不再續任，侯漢廷表示，簡直是莫名其妙，陳耀祥能否續任，是賴清德決定或是“國會”多數決定，講得好像賴清德很想要陳耀祥繼續做一樣。陳耀祥就算做到7月31日，但這段時間仍要面對在野黨監督。



侯漢廷認為，不僅陳耀祥本人要被追究行政責任，更應該被追究刑事責任，且所有合議製作出懲處的委員，通通都應該被懲處。當初共同決定開罰中天委員通通都有責任，“監察院”也應該要負責，這些官員不能一走了之。