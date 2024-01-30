遭批丟臉　游錫堃秀綠營曾提案修單一召委制

游錫堃今天在臉書上出示兩份資料，一份是民進黨第九屆也曾提出相關單一召委制的修法。（取自游錫堃臉書） 中評社台北1月30日電(記者 黃筱筠）現任“立法院長”游錫堃為了爭取下屆繼續擔任院長，他昨天在拜會台灣民眾黨前，在臉書上公開表明支持民眾黨提出的“國會”主張，包括單一召委制，但卻被親綠媒體人周玉蔻痛批沒出息、丟臉。游今天在臉書上出示兩份資料文件，一份是統計先進國家多是採取單一召委制，另一份文件則是第九屆民進黨團也提出希望採單一召委制。



游錫堃這個動作是反擊黨內以及親綠媒體發動攻擊支持民眾黨的“國會”改革方案。



游錫堃今天一早透過群組把臉書發文讓媒體知道。雖然這篇發文很短，但內文寫道“既然承擔，就應勇敢”、“既然負重，就須忍辱”。“據說我在媒體上被罵得很慘！”原因是昨天我以“個人身分”表達支持“單一召委制度”。



游錫堃臉書也提供兩份文件說，謹此提供2項資料，敬請大家指教。



這兩份文件，一份是指先進國家多是單一召委制，包括：美國、德國、法國、日本等；另一份文件則是，民進黨“立法院”黨團在第九屆當時就有提案，當時案由就寫著為推動“國會”改革，提升委員會專業審查能力，允應修正委員會召集委員之制度設計，採單一召集委員制，以朝向委員會中心主義，並強化委員會專業審查能力及“國會”權能。



不過，這項修法並未通過，至今委員會仍採雙召委制度。