“立院”開議後　郭正亮預測蔡滿意度跌破四成

前綠委郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北1月30日電／2024大選由民進黨候選人賴清德贏得大位，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在28日時搶先曝光了《美麗島電子報》1月民調。結果令人吃驚的是，蔡英文的信任度竟獲得了52.7%的正面評價，執政滿意度更是比上次增加了5.7%，來到51.6%。對此，前“立委”郭正亮29日就表示，“立法院”2月下旬開議後，未來整個氛圍開始改變，現在去看施政滿意度都是不準的，到時候要求蔡英文的論文要公開，就去看蔡英文的滿意度多少？搞不好蔡英文的民調就跌破40%。



根據《中時新聞網》報導， 郭正亮29日在政論節目《新聞大白話》中表示，“立法院”2月下旬才開議，新的議題就會冒出，因為賴清德政府還沒上任，所以這個會期一定集中要清算蔡政府。如果有人要求開放蔡英文的論文，請問民進黨如何回應？



郭正亮認為，未來整個氛圍會開始改變，整個媒體的主導恐怕不是民進黨，所以現在去看施政滿意度都是不準的。到時候要求蔡英文的論文要公開，就去看蔡英文的滿意度有多少？搞不好蔡英文的民調就跌到40%。



最後郭正亮更說，未來“國會”的議題豐富、多元、刺激程度，一定超過行政系統。蔡英文這8年留下來的坑，民進黨就準備去承受吧！