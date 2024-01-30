賴清德曝部會首長　不完全是民進黨籍

左起游錫堃、賴清德與柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北1月30日電／民進黨主席暨2024當選人賴清德520就職後，將面臨“朝小野大”局面，他29日在網路節目受訪表示，未來“內閣”會比照“立委”提名的“民主大聯盟”，尋求跨黨派、跨世代、跨領域理念的人選，“閣揆”和各部會首長人選不完全是民進黨，將會要求其他政黨、符合社會期望的人才，目前有思考幾個人選，時間將至時再向外界公布。



根據《中時新聞網》報導，民進黨新聞部主任吳崢等人合開的Podcast節目，29日邀賴清德談未來“閣揆”、“總統府”祕書長人選。賴坦言，“閣揆”和各部會首長都要推出好人才，因此，不完全是民進黨，只要是傑出人才都樂意邀請，雖有思考人選，但正值“立法院”正副院長改選，後續才會向外界報告。



對於黨務人士布局，賴清德表示，祕書長、副祕書長將有新任人選，大家期望政府用好人才，但政治工作不是每個人都能適應，幾乎365天都在工作，沒有私人時間，因此有些人不一定願意進入政府。



面對三黨不過半的“國會”，賴清德強調，未來挑戰是三黨共同承擔，彼此分享理念、尋求共識，面對“國家”挑戰，一黨獨大已不復見，雖然不同政黨對意識形態意見不一，但對民生議題大多有共識、可討論，他不認為在野黨會全盤阻擋。



賴清德表示，自己與蔡英文面對的“國會”情形不同，勢必要有新思維，不只個別“立委”要有專業能力和戰鬥力，黨團也須與在野充分協調。



賴清德也強調，他在當選演說時曾提及有共識、緊急的優先處理，民進黨會將“國家”利益置於政黨利益前面，以此精神推動政策，相信社會支持，在野黨也不至於反對。