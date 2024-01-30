京城商圈張燈結彩迎佳節

地壇公園“龍年游園博物館文創展”先於春節大廟會開展，吸引遊客來此“先睹為快”。（來源：北京日報） 中評社北京1月30日電／據北京日報報導，春節將至，京城商圈張燈結彩年味兒漸濃，各式“打卡點”和年貨市集、快閃店陸續“上架”，烘托出一派紅紅火火的喜慶氛圍。各式互動娛樂項目提前開放，吸引許多市民提前來體驗，博物館、公園等文化場所也熱鬧起來。首屆櫻花展將在節前開啟，剪窗花、繪臉譜、做燈籠、寫對聯、插花桶等傳統民俗活動也將陸續展開，為市民的新春佳節增添多樣樂趣。



新春市集為商圈聚人氣



走近崇文門新世界百貨，大門外剛立起的一條紅燈籠走廊十分喜慶。最前端的門頭中央“龍行大運”四個大字格外顯眼，許多市民還沒進商場，就開始駐足拍照。商場裡擺出的年貨市集更加熱鬧，大紅色的燈籠、年畫、福字、對聯和龍形玩偶擺了滿滿一桌子，濃濃的年味兒撲面而來。



熱鬧的年貨攤位，是商場裡最聚人氣的角落。臨近春節，崇文門商圈辦起“國潮年貨節”，每個商場都有不少巧思。國瑞購物中心門口擺放著這次年貨節專屬吉祥物“龍咚咚”，西廣場還搭建了旋轉木馬等兒童游樂設施。摩方購物中心正進行主題為“繁花”的整體布置，哈德門中心中廳則將成為“花市元宵燈會”主場。



春節前後，崇文門商圈還將搭建14個戶外展賣篷房，既售賣稻香村、便宜坊、月盛齋等老字號吃食，也有老北京兔爺、糖葫蘆等年貨節禮。



互動裝置體驗年俗魅力

