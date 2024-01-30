中評社北京1月30日電／據新華社報導， 日前，由新華網、國際大洋發現計劃中國辦公室、同濟大學海洋地質國家重點實驗室、中國地質大學、中國青少年科技教育工作者協會聯合主辦的《尋找地中海“鹽巨人”丨國際大洋發現計劃第401航次“船－岸連線”》科普直播活動在線播出。



本次直播由中國地質大學（北京）能源學院的副教授李順利主持，並與在國際大洋發現計劃401航次科考船上的中國地質大學（武漢）特任教授柳加波、自然資源部第二海洋研究所副研究員殷紹如進行了實時連線，圍繞國際大洋發現計劃第401航次的科學考察任務、目標、成果以及科研人員船上生活等方面，向觀眾進行科普。



據瞭解，國際大洋發現計劃401航次科考船目前位於直布羅陀海峽。該海峽是大西洋和地中海之間唯一海上通道，它曾於中新世時期封閉，導致地中海的海水蒸發，留下大量鹽沉積物，最終在整個海底形成了超過1500米的鹽晶體層。



此次國際大洋發現計劃第401航次的科學家團隊便是通過收集直布羅陀海峽兩側的中新世近海沉積物，成功恢復了摩洛哥北部和西班牙南部陸地上暴露的中新世岩芯。同時，他們還深入研究了邊緣海洋系統的大規模環境變化機制，對古溢流動力學的物理海洋學假設進行了驗證。



在柳加波、殷紹如兩位專家帶領下，直播鏡頭來到了科考船的中部鑽探區域。大量鑽管排列在船中央，竪起的鑽井架大概有10層樓高，在這個區域可以將超長的鑽杆伸向海底獲取沉積物。專家表示，鑽井最頭部是重且鋒利的鑽頭，鑽頭上部連接的是用以容納和保護岩芯的岩芯管，然後岩芯管在裡面不斷旋轉伸向海底，最後通過這些鋒利的牙齒，把海底的沉積物提取出來。提取的岩芯長約10米，需要再分割成1.5米長左右後進行機械化打碼，每段岩芯都有唯一的證件號後才會被錄入系統並送進實驗室。進入實驗室後，專家會對岩芯進行進一步掃描，測試其密度、磁化率、p波縱波等，對岩芯的組成進行一個初步的判斷描述……

