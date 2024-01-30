農業農村部部署保障“菜籃子”產品穩定供應

中評社北京1月30日電／據人民日報報導，春節將至，正值“菜籃子”產品消費旺季，也是設施生產的關鍵時期。農業農村部1月29日下發通知，要求各級農業農村部門強化風險意識和底線思維，保障農業生產安全和蔬菜等“菜籃子”產品穩定供應。



加強監測預警，落實防禦措施。密切與氣象、應急、水利等部門溝通會商，提早分析研判雨雪冰凍天氣影響，明確防範重點和應對措施，並通過電視、廣播、手機短信等及時發布。北方地區提前加固蔬菜大棚、畜禽圈舍和水產養殖大棚（池塘）等設施，做好巡檢，科學調控溫濕度、做好增溫補光、加強肥水管理。南方地區落實油菜、露地蔬菜、果樹等防凍措施，做好中耕培土、噴施葉面肥，增強植株耐寒性。



精準指導服務，促進生產恢復。制定完善科學防凍抗寒技術方案，組織工作組和科技小分隊，落實關鍵措施。加強種子、化肥、飼草料、疫苗、消毒劑等生產資料調劑調運。對因災死亡的畜禽水產等及時進行無害化處理。協調有關保險機構對受損設施和受災作物盡快定損理賠。



通知強調，抓好“菜籃子”產品生產，保障市場供應。密切關注市場動態，及時發布供求信息，穩定市場預期，指導農民及時采收已成熟的蔬菜、水果等，增加市場供應。暢通“綠色通道”，確保鮮活農產品生產穩定、供應充足。



（來源：人民日報）