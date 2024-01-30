二手交易平台上欺詐行為如此多

（來源：新華網） 中評社北京1月30日電／據法治日報報導，前不久，雲南曲靖的郭先生在某二手交易平台花費50元購買了一張遊戲充值卡，下完單後賣家說要先點擊“確認收貨”，才能發給他卡號、密碼。郭先生按照要求選擇先確認收貨，但令他沒想到的是：賣家發過來的卡密早已被使用。



“這是欺詐行為，必須賠償我的損失。”郭先生多次向賣家討說法，但均遭到對方拒絕。



“我購買時是在第三方購物平台看到的鏈接，隨後跳轉到二手交易平台的。”郭先生在發現自己被騙後再次來到第三方平台查看，商品已被賣家删除。郭先生多次向二手交易平台客服投訴賣家，客服卻表示只能將該賬號進行降級處理，但無法賠償損失。



當下，二手交易因為價格優勢越來越受到消費者的青睞，但由於門檻過低、管理不到位等問題，像電子卡這類交易，很容易被不法分子盯上，或借用買家身份欺騙賣家，或借用賣家身份欺騙買家，“兩頭吃”。同時，平台機制也容易被其利用，成為進行詐騙犯罪的工具。



不僅如此，平台對用戶維權過程中的“冷處理”“隱身”，也使得這類糾紛越發嚴重，用戶維權難度大大提高。作為促成買賣達成的平台究竟應該負起什麼樣的責任？帶著問題《法治日報》記者進行了調查。



虛擬商品騙局頻發



平台介入難見成效



上海長寧的劉女士是某二手交易平台的老用戶，她經常在二手交易平台上低價購買餐飲券、代金券等電子卡，熱衷於低價購卡的她常能撿到“漏”。

