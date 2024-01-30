蔡政府核定中捷藍線了！盧秀燕：市民的勝利

國民黨台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月30日電（記者 方敬為）台中捷運藍線綜合規劃案送交“行政院”多時，遲未核定通過，在大選期間成為選戰主軸之一，藍營抨擊綠營不作為。台中市“立委”選舉結果因此大舉翻盤，6席綠委只剩2席。“行政院”29日終於宣布核定規劃案，中國國民黨台中市長盧秀燕今天表示，感謝“中央”傾聽地方心聲，尤其在這次大選當中，大家傳達了強烈廣大的民意，終於有好消息，這是全體市民的勝利。



台中市政府將捷運藍線綜合規劃案送交“行政院”，遲未獲核定，比台中市晚送件的高雄捷運黃線卻先核定並且開工。在大選期間成為國民黨發動攻勢的議題，盧秀燕更批評，占席次多數的民進黨“立委”沒有爭取，藍營選將並全面以“綠委卡捷運”作為選戰主軸，最終大獲全勝，台中“立委”藍綠版圖由2比6翻轉成6比2。



順利連任的民進黨“立法院副院長”蔡其昌，選後立即北上建議“行政院”對中捷藍線“先核定再補正”。“交通部”29日晚間發布新聞稿表示，“行政院”核定台中捷運藍線綜合規劃及台鐵海線雙軌化可行性研究。台中捷運藍線總經費新台幣1615.14億元，“中央”負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車。



盧秀燕30日主持市政會議，會前針對官方核定中捷藍線受訪，大批媒體到場，光是攝影機就有12架。盧秀燕表示，經過長久的努力及奮鬥，終於獲得好訊息，“行政院”核定中捷藍線及台中海線鐵路雙軌的計劃。在此她要表示幾個感謝，首先是感謝廣大的台中市民，因為大家共同努力，尤其在這次大選當中，大家傳達了強烈民意，才促成了捷運藍線可以核定，這是市民的勝選、市民的勝利。



盧秀燕說，其次，她要感謝“行政院”正副院長陳建仁及鄭文燦，他們體現到這次選舉完所產生的民意，願意有所作為，傾聽地方心聲。



盧秀燕表示，中捷藍線核定後，市府將會展開後續相關程序，會儘快與“中央”確認相關訊息及工程計劃。另外她還有一些心願，就是官方繼續核准中台灣軌道路網完善，台中捷運如果要發揮更大功能，不止要照顧台中市，也要加快整個中部地區，所以包括捷運延伸到彰化、南投等，市府將聯合中部縣市共同爭取。中部捷運要像雙北捷運一樣四通八達，這是中部民眾的寄望，也是應得的交通建設。