2024年中國經濟高質量發展開年觀察

2024年1月18日拍攝的盾構機始發現場（無人機照片）。當日，由中鐵十四局承建的津濰高鐵津沽海河隧道超大直徑盾構機“津城一號”順利始發，標誌著京津冀地區開挖直徑最大、掘進距離最長的高鐵盾構隧道正式開始掘進。（來源：新華社） 中評社北京1月30日電／據新華社報導，走過不平凡的2023年，中國經濟在砥礪奮進中迎來2024年新開局。



面對更趨複雜嚴峻的國內外環境，一個共識更加清晰：推進高質量發展既是突圍向上的根本出路，也是需要邁過重重難關的艱辛道路。



深刻闡明新時代做好經濟工作的規律性認識，明確提出“堅持穩中求進、以進促穩、先立後破”，習近平總書記在去年12月召開的中央經濟工作會議上指明前進方向。



開年以來，在習近平經濟思想引領下，各地各部門搶抓機遇奮發作為，億萬人民同心協力，中國經濟在高質量發展的道路上堅定信心向前進。



穩中求進——在推動高質量發展中展現新氣象



春節將至，各地年味兒漸濃。



陝西，上新千餘項春節主題活動，為四海賓朋送上文旅“大餐”；



廣東，推出逛花街、看大戲、游樂園等系列活動，發放超千萬元文旅消費券持續釋放消費潛力；



黑龍江，“爾濱”熱度還在擴散，春節假期旅遊訂單量同比增長十餘倍，各大冰雪景區人氣旺盛……



新年伊始，消費新場景新業態不斷出現，人流物流湧動，展現出高質量發展的新氣象。

