岸田內閣支持率連續兩月陷“危險水域”

12月13日，日本首相岸田文雄（中）在日本東京首相官邸召開記者會後走過內閣官房長官鬆野博一（右）。（來源：新華社） 中評社北京1月30日電／據《日本經濟新聞》1月29日報導，該報近日進行的民調顯示，日本首相岸田文雄領導的內閣支持率已經連續兩個月陷入“危險水域”。



報導稱，雖然岸田因政治資金問題解散了岸田派，但並未因此贏回民眾信心。加之本屆眾議院議員任期僅剩一年半左右，焦慮情緒也開始在自民黨內蔓延。



報導稱，此次調查中內閣支持率較上個月上升一個百分點至27%，考慮到統計誤差幾乎可以忽略不計。一旦支持率跌破30%就會陷入政權難以為繼的所謂“危險水域”。自民黨內也有意見主張“政治資金問題久拖不決恐將難以避免，內閣支持率也將持續低迷”。



報導認為，支持率未能表現出明顯拉升勢頭凸顯了岸田內閣所面臨的問題之嚴峻。



報導指出，其中頗具象徵意味的是，內閣支持率已經連續三個月低於自民黨支持率。此次調查中自民黨贏得31%受訪者的支持，比內閣支持率高出四個百分點。



這種狀況足以說明，即便在自民黨支持者中也開始出現遠離內閣的傾向，由此引發的風險將是針對“自民黨門面擔當”的首相本人的不安情緒愈加強烈。



報導稱，眼下日本輿論依然在密切關注對於政治資金問題的後續處理。自民黨針對政治資金問題提交的中期匯總意見中加入的禁止派閥舉行政治籌款集會和對政治資金實施外部監督等方案並未獲得太多認可。