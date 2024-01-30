去年前11個月偵破文物類犯罪案件1070餘起

中評社北京1月30日電／據新華社報導，記者1月29日從公安部獲悉，2023年，全國公安機關密切與文物部門協作配合，依法嚴厲打擊各類文物犯罪，截至11月底，累計偵破盜掘、盜竊、倒賣等各類文物犯罪案件1070餘起，抓獲犯罪嫌疑人2400餘名，追繳各類涉案文物1.3萬餘件。



2023年，公安機關始終把打擊矛頭對准盜掘古文化遺址、古墓葬，盜竊石窟寺石刻、水下文物，盜竊損毀革命文物等犯罪。公安部掛牌督辦7起重大系列盜掘、倒賣文物案件，累計抓獲犯罪嫌疑人540餘名，追繳涉案文物4300餘件，同時，部署各地深挖隱案、攻堅積案，成功破獲隱案積案270餘起。



各地公安機關不斷加大對文物犯罪在逃人員的緝捕力度。公安部發布第7批文物犯罪A級通緝令，公開通緝的8名重大文物犯罪在逃人員，目前已全數緝捕到案。截至2023年11月底，各地累計追繳各類文物1.3萬餘件，其中一、二、三級珍貴文物1800餘件。



此外，公安部會同國家文物局健全完善“打擊和防範文物犯罪聯合長效工作機制”，聯合印發進一步做好涉案文物鑒定評估和移交工作的通知，逐步解決當前文物鑒定、安全防範等工作面臨的突出問題。同時，建設上線“全國文物犯罪線索舉報平台”微信小程序，加強中國被盜（丟失）文物信息發布平台運維建設，發布被盜丟失文物信息759條，為打防工作提供了有效支撐。



（來源：新華網）