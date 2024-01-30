“大地詩行”，一“吟”就是上千年

中評社北京1月30日電／據光明日報報導，“男人犁田在十月，犁田不能過十月。若是犁田過十月，向下犁不斷野慈姑根，向上犁不死荸薺根，犁田再多不值錢……”冬日午後，在雲南省紅河州阿者科村一處傳統民居的火塘邊，國家級非物質文化遺產“哈尼哈吧”（哈尼語，意為哈尼古歌）代表性傳承人馬建昌哼唱起《哈尼族四季生產調》。



犁田，是農耕社會的基本內容之一。但這首歌謠中的“犁田”，卻有著特殊的意義——犁的是“哈尼梯田”。這種梯田，歷經1300多年，依然生機勃發、活力不減。



哈尼族是古羌族的一支，在春秋戰國時期從青藏高原遷徙至大渡河畔。到了隋唐，部分哈尼族先民遷入哀牢山和六詔山等地定居。由於生活在山區，山高穀深，於是選擇在山坡上開墾梯田。千餘年的耒耜磨耙，一代代的稼穡耕耘，本為生存而存在的哈尼梯田，卻演化成一道蔚為壯觀的風景。



每年十一月至次年四月，是哈尼梯田的豐水期，也是最佳觀賞期。此時的梯田，線廓分明、波光粼粼，崇山峻嶺間，隨處是它折射出的天光雲影。尤其是晨曦微露，雲上梯田披著金色霞光，與蒼翠的森林、古朴的村寨和蜿蜒的河流一起，勾勒出一幅人與自然和諧共生的美好畫卷。



“在每一個依山而建的哈尼村寨上方，必然矗立著茂密的森林，那是哈尼人的水源涵養地；村寨下方，是層層相叠的梯田，為哈尼人提供賴以生存和發展的糧食。”雲南紅河學院哈尼梯田保護與發展研究中心主任張紅榛說，自上而下，如此排布和諧的空間，有一個最重要的連接紐帶——遍布山野的河流與溝渠。

