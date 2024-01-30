中評社北京1月30日電／據光明日報報導，記者29日從中國航空發動機集團瞭解到，中國航發自主研製的AES100先進民用渦軸發動機整機結冰適航試驗日前圓滿完成，標誌著渦軸發動機適航技術取得重要突破，填補了國內空白。



航空工業被譽為現代工業的“皇冠”，航空發動機更被稱為現代工業“皇冠上的明珠”，其研製集中了現代工業最尖端的技術和最先進的成果。AES100發動機是我國第一型完全自主創新研製、具有當代國際先進水平的民用渦軸發動機，可滿足5至6噸級雙發直升機和3至4噸單發直升機、先進無人機對動力的需求，適用於觀光、巡邏、警用、救援等多個領域，市場前景廣闊。



整機結冰試驗利用特種設備模擬惡劣的結冰天氣條件，驗證發動機在這種環境下工作時的安全性和可靠性。試驗時，科研人員利用設備向發動機進口氣流噴射水霧，模擬發動機空中飛行可能遇到的大氣雲霧結冰環境，來考驗發動機在結冰形成和脫落過程中的穩定工作能力。在通過結冰包線等數十個試驗項目後，科研人員判定，AES100發動機達到設計目標和適航要求。



中國工程院院士尹澤勇表示，航空發動機的防結冰設計和試驗能力，既是發動機研製的核心技術，也是發動機通過適航取證必須攻克和掌握的技術。我國首次完成整機結冰適航試驗，對於加快航空發動機自主研製具有重要意義。預計未來20年，中小型航空發動機總需求量會達到近1.3萬台，總價值超過1300億元。



據悉，AES100發動機還將完成多項適航試驗，計劃今年取得中國民航適航證，進入應用階段。



（來源：光明日報）