鐵路部門積極應對低溫雨雪冰凍天氣

中評社北京1月30日電／據人民日報報導，根據中央氣象台最新預報，1月31日至2月5日，我國中東部地區將出現大範圍持續性雨雪冰凍天氣，10省份將出現暴雪或大暴雪，河南、山東、湖北等地的累計降雪量具有極端性，河南、湖北、安徽、湖南、貴州5省將出現凍雨。



為應對可能到來的大範圍持續性雨雪冰凍天氣，國鐵集團指導各鐵路局集團公司壓實工作責任，完善應急預案，採取有力有效措施，積極防範可能出現的低溫雨雪冰凍災害，確保鐵路運輸安全。



加強預警分析研判。鐵路部門將與氣象部門加強溝通聯繫，密切關注天氣變化，加強監測研判，及時發布預警信息，對受雨雪冰凍災害影響較大的線路，超前採取降速、折返、停運等預防性措施，主動規避風險。



強化線路設備巡查。對鐵路接觸網、道岔、動車組等行車關鍵設備設施加強巡查維護，在重點處所安排專人看護，確保鐵路大動脈暢通，確保高鐵和旅客列車安全。在主要鐵路幹線和樞紐儲備一定數量的熱備內燃機車和救援人員，做好應急搶險救援準備。



沈陽局集團公司組織人員實時盯控天氣情況，對鐵路道岔等關鍵位置實行雪落即掃。採取人工巡線、機車添乘等方式對重點線路、橋梁、隧道等處所進行全方位檢查。濟南局集團公司組織濟南機務、車輛部門重點做好車輛走行部、高壓受電設備、空調、電茶爐等設備設施的檢查整修工作，確保旅客出行安全。



全力做好旅客服務。動態掌握旅客列車運行情況，保障在途旅客供熱、供水、餐飲等基本服務需求。及時發布旅客列車晚點、停運等信息，做好旅客退票、改簽服務。

