王滬寧主持召開全國政協主席會議

1月29日，政協第十四屆全國委員會第十三次主席會議在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話。（來源：新華社） 中評社北京1月30日電／據新華社報導，政協第十四屆全國委員會第十三次主席會議29日在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話。



會議傳達學習了習近平總書記近期重要講話和指示精神。王滬寧表示，要認真學習領會習近平總書記重要講話和指示精神，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，牢記政治責任，緊扣黨和國家中心工作協商議政。要圍繞推動高質量發展獻計出力，以高質量建言服務黨和國家中心工作。要發揮人民政協在對外交往中的優勢作用，宣介構建人類命運共同體理念，講好中國故事。要堅持不懈抓好全面從嚴治黨部署落實，推動政協履職工作。



會議審議通過了政協全國委員會常務委員會工作報告（草案）和關於政協十四屆一次會議以來提案工作情況的報告（草案）；審議通過了全國政協主席會議關於全國政協十四屆一次會議以來工作情況的報告、政協全國委員會2023年開展對外交往工作情況的報告、2024年重點民主監督計劃，決定將上述草案（稿）提請全國政協十四屆常委會第五次會議審議。



會議書面審議了政協全國委員會辦公廳關於2023年反映社情民意信息工作、委員履職和組織開展協商議政活動、全國政協委員視察考察工作、調查研究工作、委員履職“服務為民”活動、委員讀書活動、理論研究工作等情況的報告，以及《人民政協的協商民主建設（2023）》。



會議審議通過了關於撤銷王小軍政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請第五次常委會會議追認。



中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰，全國政協副主席何厚鏵、姜信治、王光謙圍繞學習貫徹習近平總書記近期重要講話和指示精神作了發言。全國政協副主席兼秘書長王東峰等分別就有關議題作了說明。



全國政協副主席胡春華、沈躍躍、周強、梁振英、巴特爾、蘇輝、邵鴻、高雲龍、陳武、穆虹、咸輝、蔣作君、何報翔、秦博勇、朱永新、楊震出席會議。