中東部地區將現雨雪冰凍天氣

中評社北京1月30日電／據新華社報導，據中央氣象台預報，1月31日至2月5日，中東部地區將出現大範圍持續性雨雪冰凍天氣，10省份將出現暴雪或大暴雪，且豫魯鄂降雪具有極端性。氣象部門預計，雨雪冰凍天氣等對交通運輸、農業生產、能源保供和城市運行等影響較大，記者1月29日在河南、山東、湖北、湖南、貴州等地瞭解到，多地壓實責任鏈條，全力做好各項防範應對工作。



河南省氣象部門預報，1月31日到2月3日，河南全省有大範圍雨雪天氣過程，其中淮河以北有大到暴雪，局部大暴雪。河南省人民政府低溫雨雪冰凍災害應急指揮部辦公室1月29日發布通知，要求各地各有關部門密切關注天氣變化，加強低溫雨雪冰凍天氣實況監測、分析預報，多渠道、多形式發布預報預警信息和防災避災提示，根據本地區本行業預案規定適時啟動應急響應。



記者從山東省氣象局獲悉，1月31日至2月5日，山東將有兩次大範圍雨雪和大風降溫天氣。在壽光市東華蔬菜專業合作社，記者看到合作社根據供菜不同目的地的氣溫差異和貨車數量，準備了大量的棉被、草簾、塑料布等防凍物資。



東華蔬菜專業合作社理事長龐東說：“持續低溫可能會拉長蔬菜采摘周期，我們接到市裡的緊急提醒後，根據極端天氣持續天數，對菜量、品種進行預估，加大蔬菜儲備量；另外，我們還將提前發出幾車蔬菜，減少因天氣變化、路上堵車等因素對蔬菜供應的影響。”



在湖北襄陽，面對將出現的大範圍持續性雨雪冰凍天氣，國網襄陽供電公司輸電運檢分公司監控班班長蘇平介紹說，“我們為保康縣等高海拔地區12條易覆冰的重點線路分別編制了融除冰方案。目前已在一些重點線路上安裝各類覆冰在線監測裝置58套，及時為雨雪冰凍天氣期間的線路覆冰監測和風險研判提供數據支撐。”據悉，國網襄陽供電公司市、縣兩級電力應急指揮中心已全面進入應急值班狀態，部署人工觀冰哨點6個，還組織了14支應急搶修隊伍，並安排449輛搶修車、32套發電設備、772套照明設備和除冰裝備，做好應急準備。

