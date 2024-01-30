古韵新“聲”　荊楚梨園新蕊綻芳華

中評社北京1月30日電／據新華社報導，隆冬歲末，華燈初上，位於武漢的湖北戲曲藝術中心燈光璀璨，繁忙依舊。劇場後台的數十間化妝室裡，一群“00後”戲曲演員們正塗抹油彩、佩戴釵環、開嗓練聲，等待著精彩亮相。



近日，由湖北藝術職業學院培養的楚劇、漢劇、黃梅戲定向班學員的畢業晚會舉行。經過7年學戲生涯、1年進團實習歷練，這是3個戲曲班、157名學員第一次集體亮相。湖北戲曲界多位“梅花獎”獲得者、各院團負責人、學院師生等近千名觀眾到場，共同見證新蕊初綻舞台。



後台走廊上，一位白髮朱顔的先生從容不迫地踱步而來，親昵地和每一位年輕人打招呼。他是湖北藝術職業學院戲曲學院院長秦輝，從不缺席孩子們的每一次重要演出。“今天的演出更加不一樣，這是孩子們的畢業大戲，意味著他們真正從學生蛻變成戲曲演員。”秦輝說。



18歲的楚劇演員黎楠戴著粉色兔子發箍，對著鏡子仔細調整妝容。“一會兒要表演的楚劇《打餅》是我跟師父學的第一部戲，我飾演武大郎，需要全程蹲著，被稱為‘矮子功’，剛開始一天練下來真受不了，偷偷地躺在毯子上哭。”他說。



台上一分鐘，台下十年功。小演員們牢記著這句鐵律，堅持早晨五六點起床練基本功。“雖然很難，但好在堅持了下來。”2003年出生的黃梅戲演員李洋說，學習戲曲這門行業從不後悔，聽到觀眾掌聲響起的那一刻，感覺自己好像在發光發亮，覺得一切都值得。



2016年以來，為振興“戲碼頭”、培養戲曲後備人才，湖北省戲曲藝術劇院遴選招收150餘名楚劇、漢劇、黃梅戲學員，委托湖北藝術職業學院定向培養。湖北省文聯主席、時任湖北省戲曲藝術劇院院長的楊俊說，剛開始訓練時，孩子們感到吃不消，為此劇院選派3名年輕骨幹專家，擔任3個班的班主任，在“嚴管”與“厚愛”中呵護他們成長。

