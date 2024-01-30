劉國中調研時強調有力有效推進鄉村全面振興

中評社北京1月30日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中29日到河北調研。他強調，要深入學習貫徹習近平總書記關於“三農”工作的重要論述，全面落實中央經濟工作會議和中央農村工作會議部署，以學習運用“千萬工程”經驗為引領，毫不放鬆鞏固拓展脫貧攻堅成果，著力推動鄉村全面振興取得實質性進展、階段性成果。



劉國中先後到張家口市懷安縣和萬全區，走進脫貧村、幫扶產業園區、職教中心等，看望慰問脫貧群眾和駐村幹部，調研產業就業幫扶和醫療幫扶等工作。他強調，鞏固拓展脫貧攻堅成果是推進鄉村全面振興的底線任務。要落實好防止返貧監測幫扶機制，提高監測及時性和幫扶精準度，確保不發生規模性返貧。要加強產業和就業幫扶，管好用好幫扶項目資產，促進脫貧群眾持續增收。



劉國中實地調研了鄉村產業發展、和美鄉村建設等工作。他說，鄉村振興是建設農業強國的基礎性工程，要從農村實際和農民需求出發找准切入點，提高工作針對性和實效性。要堅持不懈抓好糧食生產，精準務實培育鄉村產業，完善聯農帶農機制，提高綜合效益和市場競爭力。要根據資源環境和經濟社會條件實施好農村人居環境整治提升行動，順應人口變化趨勢加強農村基礎設施和基本公共服務建設，提升村莊整體風貌和農民生活品質。要完善鄉村治理體系，持續推進移風易俗，提高鄉村善治水平。



劉國中還到鄉鎮衛生院和村衛生室，瞭解群眾看病用藥保障情況。他強調，春節臨近，人員流動和聚集性活動增多，要做好呼吸道傳染病監測預警和防治工作，落實新冠病毒感染“乙類乙管”各項措施，加大醫療資源統籌力度，加強基層醫療衛生服務，保障人民群眾過上歡樂祥和的春節。



（來源：新華網）