湖南扎實開展“三湘護農”專項行動

圖為近日湖南省洪江市黔城鎮“三湘護農”專班工作人員，到茶溪村瞭解油菜種植及惠農政策落實情況。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京1月30日電／據中央紀委國家監委網站報導，湖南省紀委監委堅決扛起護航鄉村振興的政治責任，以開展“三湘護農”專項行動為主抓手，明確緊盯農民的“錢袋子”、農村集體經濟的“家底子”、糧食生產的“命根子”、涉農項目資金審批分配的“印把子”，從嚴整治鄉村振興領域不正之風和腐敗問題，在廣袤的三湘大地上，用心用情用力書寫護農答卷。



動態督戰，壓實部門責任



“我們在‘三湘護農’專項行動不同階段，採取不同的策略與打法，形成了獨具特色的動態化督戰經驗。”湖南省紀委監委有關負責人日前告訴記者，在專項行動動員部署階段，廣泛開展領導幹部“領題”調研。在自查自糾階段，組織全省123個縣市區對365個村開展“駐場解剖麻雀式”檢查，查找問題5335個，移送問題線索140件。在督查抽查階段，省紀委監委牽頭組織78名精幹力量帶著“問題集”“工具箱”下沉一線。



自去年2月啟動“三湘護農”專項行動以來，湖南省成立“三湘護農”工作專班，健全省紀委監委協調抓總，省財政廳、農業農村廳、自然資源廳等職能部門發揮行政監管作用的常態化監督機制。



去年11月6日至14日，由湖南省財政廳、省農業農村廳、省自然資源廳牽頭，與相關市縣兩級部門人員組成工作組，省市縣三級聯動，分別到臨湘、沅江、攸縣開展“駐場三級會診式”督導整改。



在臨湘市的3個種糧大鎮，工作組召集鎮村幹部、種糧大戶、一般農戶等48人座談交流，對惠農補貼資金專項整治“回頭看”。



“駐場三級會診式”督導整改是“三湘護農”專項行動繼查辦案件開路、“駐場解剖麻雀式”檢查兩個階段之後的又一創新打法，通過三級抓“回頭看”，駐場議怎麼幹，推動疑難雜症的查糾整改，督促職能部門出台加強行政監管的制度規範，以實實在在的整改成效贏得群眾支持和信賴。

