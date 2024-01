美智庫報告：若特朗普勝選 朝鮮會怎樣？

CSIS高級副總裁兼韓國問題主席Victor Cha博士參與討論(圖源:官網截圖) 中評社香港2月1日電(記者 郭至君)美國智庫CSIS日前舉行了一場特別播客對話,由Ellen Kim博士主持,CSIS高級副總裁兼韓國問題主席Victor Cha博士參與討論了該智庫的最新報告——《慢沸:2024年朝鮮的前景》(Slow Boil: What to Expect from the DPRK in 2024)。Victor Cha表示,雖然外交可以避免一些暴力,但金正恩拒絕了拜登政府提出的所有會晤呼籲,相反,自2021年以來,朝鮮政權的試驗次數比前一屆美國政府時期增加了一倍多。可以想象,如果特朗普在11月獲勝,朝鮮的挑釁行為可能會減少,但同時韓國關於“去核”的討論也會增加。



報告指出,在過去四屆美國政府執政期間,朝鮮的挑釁和導彈試驗一直在持續增長。在過去三年中,這些活動進一步加速,與前幾屆美國和韓國政府相比,朝鮮的試驗增加了112%。過去三年朝鮮的測試量增加有多種原因,其中一個原因可能是科學方面的,與武器系統的開發和完善有關,也就是說,朝鮮為其正在研發的每一類導彈都制定了一個加速實驗測試計劃,最近的例子是1月14日進行的據稱裝有高超音速彈頭載具的中程彈道導彈測試。



第二個原因可能與開發試驗無關,而是與短程和遠程導彈能力的實戰演習有關,例如,朝鮮進行了一系列短程彈道導彈(SRBM)和中程彈道導彈(MRBM)發射,並同時進行轟炸機飛行,這不是試驗性測試,而是在實施戰爭計劃。



第三個原因可能與外交(或缺乏外交)有關,CSIS的一項研究發現,與缺乏外交的時期相比,美朝雙邊外交持續進行的時期恰好是挑釁事件相對較少的時期。