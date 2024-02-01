美智庫報告：若特朗普勝選 朝鮮會怎樣？

CSIS高級副總裁兼韓國問題主席Victor Cha博士參與討論（圖源：官網截圖） 中評社香港2月1日電（記者 郭至君）美國智庫CSIS日前舉行了一場特別播客對話，由Ellen Kim博士主持，CSIS高級副總裁兼韓國問題主席Victor Cha博士參與討論了該智庫的最新報告——《慢沸：2024年朝鮮的前景》（Slow Boil: What to Expect from the DPRK in 2024）。Victor Cha表示，雖然外交可以避免一些暴力，但金正恩拒絕了拜登政府提出的所有會晤呼籲，相反，自2021年以來，朝鮮政權的試驗次數比前一屆美國政府時期增加了一倍多。可以想象，如果特朗普在11月獲勝，朝鮮的挑釁行為可能會減少，但同時韓國關於“去核”的討論也會增加。



報告指出，在過去四屆美國政府執政期間，朝鮮的挑釁和導彈試驗一直在持續增長。在過去三年中，這些活動進一步加速，與前幾屆美國和韓國政府相比，朝鮮的試驗增加了112%。過去三年朝鮮的測試量增加有多種原因，其中一個原因可能是科學方面的，與武器系統的開發和完善有關，也就是說，朝鮮為其正在研發的每一類導彈都制定了一個加速實驗測試計劃，最近的例子是1月14日進行的據稱裝有高超音速彈頭載具的中程彈道導彈測試。



第二個原因可能與開發試驗無關，而是與短程和遠程導彈能力的實戰演習有關，例如，朝鮮進行了一系列短程彈道導彈（SRBM）和中程彈道導彈（MRBM）發射，並同時進行轟炸機飛行，這不是試驗性測試，而是在實施戰爭計劃。



第三個原因可能與外交（或缺乏外交）有關，CSIS的一項研究發現，與缺乏外交的時期相比，美朝雙邊外交持續進行的時期恰好是挑釁事件相對較少的時期。

