中方呼籲國際刑事法院尊重蘇丹司法主權

中評社北京1月30日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表戴兵29日在安理會審議國際刑事法院涉蘇丹問題時發言表示，國際刑事法院應繼續嚴格遵循《羅馬規約》規定的補充管轄原則，保持獨立、客觀和公正立場，充分尊重蘇丹司法主權和合理意見，同蘇丹保持密切溝通合作。



戴兵說，蘇丹恢復正常秩序是保障司法公正的前提。當前，蘇丹衝突延宕加劇平民痛苦和人道危機，令人痛心。中方注意到非盟和東非政府間發展組織（伊加特）等地區組織近期開展斡旋努力，支持地區組織同蘇丹方面加強溝通，推動衝突雙方盡快停火止戰，維護蘇丹主權、安全和領土完整。國際刑事法院應著眼蘇丹和平穩定大局，為蘇丹問題妥善解決發揮建設性作用。



戴兵指出，達爾富爾問題由來已久，部族等各類矛盾錯綜複雜。在蘇丹衝突衝擊下，達區局勢更加脆弱。國際刑事法院處理有關案件要保持謹慎態度，要有助於緩解達區局勢，避免放大矛盾和分歧。



戴兵表示，中方支持通過懲治最嚴重國際罪行，維護國際和平與安全。面對國際社會高度關注的重大危機和地區熱點，國際刑事司法機構要依法行使職權，平等統一適用國際法，避免政治化和雙重標準，切實維護國際公平正義。中方關於國際刑事法院的立場沒有變化。