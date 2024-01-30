聯發科竹北新建大樓動土　蔡明介向政府喊話

聯發科今日上午在新竹高鐵站前舉辦動土典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月30日電（記者 盧誠輝）台灣IC設計大廠聯發科今日在新竹縣竹北高鐵站前舉辦辦公大樓開工動土典禮，該地是聯發科在2022年以新台幣90億元取得70年的高鐵新竹專二地上權開發案，聯發科董事長蔡明介也趁機向民進黨政府喊話表示，期待台灣政府繼續支持最有成長潛力的IC設計產業，讓IC設計扮演推動全球經濟發展的重要角色。



聯發科今日動土典禮盛大，包括聯發科董事長蔡明介、聯發科執行長蔡力行、“行政院副院長”鄭文燦、“經濟部長”王美花、“交通部次長”胡湘麟、竹科管理局長王永壯、中國國民黨新竹縣長楊文科、民進黨竹北市長鄭朝方等人都到場祝賀。



蔡明介指出，辦公大樓動土是聯發科對台灣IC設計產業的堅定承諾，將成為科技產業的新地標，聯發科將透過更多研發的投入，帶來更強的成長力道，為台灣科技產業注入新動力。蔡明介最後也向民進黨政府喊話說，期待台灣政府繼續失之最有成長潛力的IC設計產業，讓IC設計扮演推動全球經濟發展的重要角色。



鄭文燦表示，聯發科擴大對台灣投資具有指標性意義，特別是在高鐵新竹站興建新辦公大樓，在此南來北往非常方便，將來會是非常好的研發中心。鄭強調，政府會全力支持IC設計產業，目前有產創條例投資抵減方案，還有晶創計劃，並會持續投資。



王美花指出，台灣擁有上中下游的半導體供應鏈，光半導體上游產值就高達400億美元，其中IC設計產業就有200多家，而聯發科是全球最有競爭力的廠商，她相當樂見聯發科新辦公大樓的啟動，能擴大成為台灣IC設計基地，隨著更多AI應用興起，台灣IC設計將有更完整的生態系。



聯發科表示，新建辦公大樓將以“城市共享、城市綠軸、城市匯聚、城市低碳”四個城市概念，打造結合辦公區域與城市空間的綜合辦公大樓，串聯當地生態與永續建築設計，預計建置地上12層、地下5層大樓，並於2027年落成，落成後可容納3000人。