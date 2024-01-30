吳宗憲支持設立特偵組、恢復兩岸共打

左起，國民黨不分區“立委”當選人吳宗憲和林倩綺及國民黨副發言人賴苡任。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月30日電（記者 張嘉文）第11屆“立法院”將在後天開議，中國國民黨不分區“立委”當選人吳宗憲和林倩綺今天召開記者會，宣布推出司法、文化法案改革，其中，吳宗憲將延續大選失利的新北市長侯友宜的政見主張，要對好人更好，對壞人更壞，上任後要推動設立特偵組、有期徒刑上限從15年提高到25年、增列無期徒刑終身不得假釋的規定、從嚴審核外役監及假釋、監督“法務部”依法執行死刑以及推動恢復兩岸共同打擊犯罪機制等等。



吳宗憲、林倩綺和國民黨副發言人賴苡任今天在國民黨召開“新“國會”、新願景、新希望！推動司法、文化法案改革！”記者會。



屬於侯家軍、具有20年肅貪檢察官經歷的吳宗憲，延續大選失利的侯友宜政見主張強調，綠白雖都提出不同意設立特偵組，但他會持續推動，以他對檢察體系瞭解，現在檢察官工作量，不能負擔重大案件，特偵組的再成立有其必要性。



吳宗憲提到，他也會立法支持行政、司法機關打擊詐欺、槍、毒案件，除了要加重持有槍枝刑責、推動科技偵查法立法，數發部、“金管會”、NCC、“警政署”等單位間橫向聯繫要建立起來，並推動恢復兩岸共同打擊犯罪機制。



吳宗憲分析，詐騙集團往往把機房設置在中國大陸或其他國家，台灣警方能抓的往往是車手等最下層級，無法根除詐騙集團；尤其在民進黨執政下，兩岸幾乎不來往，少了兩岸共打，“我方”無法與大陸警政單位的資源或進行合作，也因此詐騙集團根本不怕，加上台灣的國際地位，僅剩12個邦交國，很少有國家願意合作打詐，這些都是詐騙叢生的原因。