美國商會：鼓勵台灣與美國加強經濟層面合作

美國商會主席 Dan Silver、總裁 Patrick P. Lin。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北1月30日電（記者 俞敦平)30日在台灣美國商會商業景氣調查報告記者會的QA時間，美國商會主席 Dan Silver在回應記者提問關於商會對兩岸關係有什麼建議時，他強調不會針對政治進行評論與建議，但是鼓勵台灣與美國加強經濟層面的合作，積極回應美國的外交倡議。美國商會總裁 Patrick P. Lin 則表示企業仍需要穩定和和平的環境才能繁榮發展。



台灣美國商會30日召開記者會公布最新商業景氣調查，並於會後由美國商會主席 Dan Silver、總裁 Patrick P. Lin和 主筆Julia Bergstrom共同回應媒體的提問。



對於在報告中指出，有52%的受訪企業將兩岸關係列為他們的優先議題之一。對於台灣政府應該如何處理這個議題，Dan Silver表示，美國商會不是一個政治組織，不對政治上有特定的意見或建議。他只是強調，台灣的國際空間會隨著時間的推移而變化，因此他們鼓勵台灣與美國加強經濟層面的合作，積極回應美國的外交倡議，並推動新的協議或完成正在進行中的協議，例如21世紀貿易倡議或雙邊稅務協定。他認為，這些是台灣政府在面對美國的最高優先事項。



報告還指出，有31%的受訪企業表示，預期會受到兩岸關係的影響。當被問及具體的影響方式時，美國商會主席 Dan Silver 回答，根據2023年的調查結果，影響主要表現在以下三個方面：一是來自海外總部的關切或詢問，佔25%；二是員工的焦慮，佔 22%；三是在中國的業務減少，佔21%。他預期，2024年的受訪企業會遇到類似的情況，並且這些情況也可能是全球其他地區的共同挑戰。美國商會總裁 Patrick P. Lin 補充說，雖然商會的會員並沒有對中國可能採取的行動表達高度的擔憂，但企業仍然需要一個穩定和和平的環境才能繁榮。他們大多數希望能夠繼續同時在兩岸保持有效和負責任的商業關係。



至於報告顯示，有35%的受訪企業表示正在針對地緣政治風險修訂其針對台灣的持續投資計劃，相較於去年的調查，這個比例有所下降。美國商會主筆 Julia Bergstrom 認為，這反映了許多企業在 2022 年已經完成了業務計劃的修訂，而目前仍在修訂或重新修訂的企業則較少。