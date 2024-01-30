美國商會調查　兩岸關係是投資台灣最大風險

台灣美國商會總裁Patrick P. Lin（左）與2024年主席Dan Silver（右）。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月30日電（記者 俞敦平）台灣美國商會30日召開記者會公布最新商業景氣調查，報告中指出台灣最大的風險仍是兩岸關係，在在被問及各種風險因素對企業營運的潛在影響時，受訪者將兩岸關係排在最高，其次是“國家安全”和台灣被排除在雙邊和多邊貿易協定之外。這些因素都與台灣的國際地位和參與有關，反映了台灣在地緣政治上的脆弱和孤立。



調查報告中，受訪者認為地緣政治不確定性是可能阻礙他們在台灣進一步投資的最主要因素。然而，衹有46%的人現在認為地緣政治不確定性是一個妨礙因素，比去年下降了20個百分點。第二大負面因素是官僚主義，佔34%。在能源相關問題方面，74%的受訪者表示對供應和電網韌性有所擔憂。值得注意的是，綠色能源的可用性是最多公司（29%）表示“非常關注”的領域。



報告中指出，雖然與中國大陸的貿易依賴程度在近年來已經顯著降低，但中國大陸仍然是台灣的重要貿易夥伴。2023年，台灣對中國大陸（包括香港）的出口佔台灣總出口的近40%。因此許多商會成員傾向於將台灣辦事處歸入“大中華”或“亞太”區域。在代表商會的受訪者中，有31%表示他們的台灣區域負責人直接向中國大陸、香港或澳門的區域辦事處匯報。



報告中指出，隨著兩岸關係持續緊張，對台北和北京之間的關係的關注也增加了。在報告中，台灣政府在未來三年應該優先處理哪些領域時，有52%的受訪者選擇了兩岸關係作為他們的優先領域之一。儘管去年的調查中有26%的公司將兩岸關係列為他們最大的風險因素，但有59%的公司表示他們的公司在2023年沒有受到台灣海峽對立的顯著影響。展望2024年，衹有31%的公司表示他們預計會受到對立的影響，而30%的公司表示不預期有顯著的影響，39%的公司表示不確定。為了減少可能的未來影響，有35%的受訪者表示他們正在修訂持續投資的計劃，同時調整供應鏈（23%）和擴展到台灣以外的其他地點（16%）是受訪者考慮的其他主要選項。受訪者們對於中國大陸可能對台灣採取行動的個人擔憂程度則保持在2.8分（滿分5分）。