美商會總裁建議　抓住台美關係高峰黃金期

美國商會總裁Patrick P. Lin。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北1月30日電（記者 俞敦平））30日在台灣美國商會商業景氣調查報告記者會的QA時間，美國商會總裁Patrick P.Lin在回應關於台灣與美國的雙邊貿易協定相關問題是表示，目前是美台關係45年來的最高峰，這是台灣真正抓住機會的黃金時刻。美國商會相信台灣是一個做生意的好地方，將會致力於與各級政府合作，讓美台關係和在台灣做生意的機會更好。



對於記者提問關於台灣與美國的雙邊貿易協定是台灣多年來的期盼，也是台灣官員與美國官員或媒體交談時經常提及的議題。然而，從美國方面來看，這項協定似乎沒有任何進展。美國商會主席Dan Silver表示，美國商會認為與美國簽訂雙邊貿易協定的前景仍然不明朗，但他們也知道在美國和美國國會對於加強與台灣的互動和協議有共識的支持。他說，雖然雙邊貿易協定的前景不明朗，但他們也相信，如果有一些地方有可能在未來幾年與美國簽訂雙邊貿易協定，台灣會是機率相對高的對象。



美國商會總裁Patrick P.Lin補充說，鑑於目前是美台關係45年來的最高峰，這是台灣真正抓住機會的黃金時刻。美國商會相信台灣是一個做生意的好地方，他們將致力於與各級政府合作，讓美台關係和在台灣做生意的機會更好。他說，去年，商會和台灣的國家發展委員會也在改善雙方的流程方面做了努力，並看到了去年美國商會白皮書中的所提出的問題有希望解決的跡象。



美國商會主筆Julia Bergstrom則補充說，今年他們沒有在報告中提及CPTPP，因為對CPTPP的興趣稍微下降，而且台灣成功加入的機率也稍微下降。但他們當然支持台灣參與任何國際或多邊的協定或組織。