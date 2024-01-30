基隆議長童子瑋：未來朝小野大須求同存異

基隆市議長童子瑋接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆1月30日電（記者 張穎齊）民進黨賴清德以4成選票贏得大選，“立法院”三黨不過半。民進黨基隆市議長童子瑋接受中評社訪問表示，不論2月1日“立法院”正副院長選舉結果如何，彼此都需要經過很多溝通，賴清德會與社會溝通，未來的“行政院長”也會與所有“立委”溝通。



2月1日展開的“立院”新會期，在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。民眾黨掌握關鍵少數，只要不投綠，就有技術性保送藍的意味。



童子瑋是賴清德姪子。他今日上午出席基隆市仁愛橋改建工程竣工通車典禮，會後受訪表示，“中央”與地方合作都是對基隆非常好，基隆市政府要準備多項計劃向“中央”爭取，另外在“國會”方面，不論正副院長選舉結束如何，彼此都要經過很多溝通。



童子瑋說，賴清德未來任用的“行政院長”，會用心地與所有“立委”溝通，對台灣、對地方的施政，都不分黨派，透過溝通的過程形成共識，順暢地執行政策，才是對台灣好。



童子瑋指出，建設不應分黨派，在政治立場雖有不同，但盡量要求同存異，彼此凝聚共識，在野黨會依照民意，執政黨也會聽取，如此才確保重大建設沒問題。



童子瑋對中評社說，賴清德29日拋出未來組閣不會全是民進黨，這其實就是與社會溝通，未來什麼樣位置適合什麼樣的人才，賴在競選期間所提及的理念，都是會讓每個政黨有機會表達聲音，大家可期待新政府。



童子瑋還強調，賴清德出生萬里，是大基隆地區，他們是親戚，基隆與萬里的連結非常深，新北七個行政區也如此，台灣400年來，首次有大基隆地區、萬里人出“總統”，鄉親都有很深的期待，新北、基隆市生活共同圈，“中央”、新北、基隆市政府合作可創造雙贏。