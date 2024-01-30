春節前夕　蔡英文勗勉澎湖駐軍

蔡英文今天赴澎湖春節勗勉海軍馬公後勤支援指揮部。（照片：“總統府”提供） 中評社台北1月30日電（記者 黃筱筠）農曆春節將屆，蔡英文今天前往澎湖勗勉“海軍馬公後勤支援指揮部”、“陸軍澎湖防衛指揮部機械化步兵營”及“海巡署”金馬澎分署第七岸巡隊”，並主持五德營區完工啟用典禮。



蔡英文表示，政府持續推動“國防”改革，打造更精實、更現代化的“國軍”，除了加強訓練內容，改善營區設施也是非常重要的一環。她強調，今年度的“國防”總預算達到歷史新高新台幣6007億元，不僅代表政府對“國軍”的重視，也是對“國軍”照顧的承諾。未來，政府也會持續擴大對“國軍”的支持。



包括“國安會秘書長”顧立雄、“國防部長”邱國正、“國安會”副秘書長陳文政、陸軍司令鍾樹明、第一作戰區指揮官郭俊德、“海巡署”金馬澎分署第七岸巡隊隊長林乾瓊等，也分別陪同蔡出席行程。



蔡英文首先抵達“海軍馬公後勤支援指揮部”視導內燃機場。之後至陸軍澎防部機械化步兵營，主持五德營區完工啟用典禮，並視導官兵生活區及機步戰鬥隊反空機降演練。午間，與重要幹部及官兵代表會餐後，她也前往“海巡署”金馬澎分署第七岸巡隊”，視導勤務指揮中心，並頒發加菜金，慰勉海巡同仁的辛勞。



蔡英文於五德營區勗勉指出，下個禮拜就是農曆春節。今天她來澎湖是要代表全體民眾，感謝各位“國軍”弟兄姊妹堅守崗位，讓民眾可以安心過年。