傅崐萁：院長選舉缺席視同跑票　黨紀處分

國民黨團總召傅崐萁接受採訪，書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘陪同。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月30日電（記者 張嘉文）第11屆“立法委員”將在2月1日宣誓就職，“國會”正副院長選舉也會在當天舉行，中國國民黨今天中午召開“立法院”黨團大會，向許多“立委”當選人宣導屆時選票的正確圈選方式，並強調投票紀律。甫當選國民黨團總召的傅崐萁指出，投票當天所有藍委都必須把事情排開，無故離席、缺席者視同跑票，將會用最嚴厲的黨紀處理。



傅崐萁強調，一定會讓大家都看到每個藍委的投票（指可能用亮票方式），當天所有委員都要把個人的事情排開，因為關乎國民黨團的榮耀跟尊嚴，沒出席的人都將視同跑票，而黨團非常明確的支持韓江配擔任正副院長，一定會票票入匭，展現國民黨團的榮耀跟尊嚴。



至於如果民進黨推派的院長人選游錫堃勝出，副院長人選該怎麼投票？國民黨台中“立委”當選人黃健豪說，屆時當天中午會開會，討論下午副院長投票策略。



新“國會”開議在即，2月1日即將舉行“立法院”正副院長選舉，國民黨團30日在黨中央開會，確認新任黨團總召由“立委”傅崐萁接任，書記長為“立委”洪孟楷、首席副書記長為“立委”林思銘。隨後舉行黨團大會，會中討論“立法院”正副院長選舉投票注意事項，秀出當天投票樣張，模擬投票狀況等等。

