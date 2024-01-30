岸田發表施政演說 表示必將落實政治改革

中評社香港1月30日電／日本首相岸田文雄30日在眾院全體會議上發表了施政方針演說。岸田表示自民黨派系收回扣事件導致對政治的信任出現動搖，“極其令人遺憾，對此表示由衷的歉意。”他表示必將身先士卒落實黨政治刷新總部制定的改革。岸田強調將實現不亞於物價高漲的加薪，為完全擺脫長年來困擾日本經濟的通貨緊縮全力以赴。他還宣佈將繼續為能登半島地震災區重建提供不間斷的支援，為其重生負起責任。



共同社報導，岸田介紹稱，政治刷新總部認為派系曾處於被看作“為金錢和人事而存在的集團”，已決定與金錢和人事徹底決裂。他明確表示將在與各黨協商後，推進《政治資金規正法》等法律修改，強調“將在挽回信譽穩定政治的基礎上執行重要政策。”



去年日本實施了30年來大幅加薪，岸田明確表示為了今年繼續保持這一勢頭，將由政府推行公共工資提高措施，表示有意在醫療、福利、公共服務領域進行加薪。岸田主張稱，將通過6月起實施的個人所得稅和居民稅減稅為可支配收入提供支撐，“讓‘工資上漲理所當然’的意識在全社會紮根”。



岸田表示，為了讓普通司機有償載客的共享乘車成為業務，將就相關法律制度展開討論，同時將使自動駕駛在普通道路的運行項目倍增至20處以上，力爭在所有都道府縣運行。為扶持地方經濟增長，他還提出2030年訪日遊客達到6000萬人，消費額達到15萬億日元（約合人民幣7306億元）的目標。



關於能登半島地震，岸田宣佈將新設由他親自領導的“恢復重建支援總部”。他提及2024年度預算案的預備費倍增至1萬億日元的原委，表示“不能由於預算的制約在應對方面猶豫不決。”



岸田提倡積極討論在國會提議修憲，強調“希望在黨總裁任期內實現修憲的想法並未改變。”關於核電，他強調將把安全放在首要位置加以利用。



外交方面，岸田提到計劃4月作為國賓訪美，從而深化日美關係，此外還表示想通過在巴西召開的二十國集團（G20）首腦會議等機會，加深與新興市場國和發展中國家的合作。