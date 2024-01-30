珠三角水資源配置工程全面通水

中評社香港1月30日電／30日上午，隨著佛山順德鯉魚洲島上的西江取水閘口緩緩升起，國家172項節水供水重大水利工程之一、粵港澳大灣區重大水利基礎設施——珠江三角洲水資源配置工程全面通水。



新華社報導，珠三角水資源配置工程全長113.2公里，總投資354億元，設計年供水量17.08億立方米。工程于2019年5月全面開工，歷經4年多建設，較原計劃提前半年建成通水。工程西起西江幹流佛山順德鯉魚洲，東至深圳公明水庫，實現了從珠三角西部向東部地區引水。



“工程最大的特點是輸水隧洞全部深埋在40米至60米左右的地下空間。”廣東省水利廳相關負責人介紹，珠三角水資源配置工程橫跨粵港澳大灣區核心城市群，共穿越4處高鐵、8處地鐵、12處高速公路、16處江河湖海，採用地下深埋盾構的方式建設，減少佔用近2萬畝的土地。



珠三角地區河網密布、建築密集、路網交錯，地下斷層紛繁、地質多變，對工程建設考驗強、要求高，建設團隊創新開展科研攻關、原型試驗，攻克了多項難題。



工程通水後，將改變廣州市南沙區及深圳市、東莞市單一供水格局，並為香港、廣州番禺、佛山順德等地提供應急備用水源，超3200萬人受益，還可逐步退還東江流域生態用水，進一步保障粵港澳大灣區供水安全、生態安全。

