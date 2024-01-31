1月30日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京1月31日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌1月30日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是問答全文：



總台央視記者：1月26日至29日，中共中央政治局委員、外交部長王毅訪問泰國。請問發言人能否具體介紹王毅外長此次泰國之行的亮點，以及雙方在會晤中取得的成果和達成的共識？



汪文斌：1月26日至29日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應邀訪問泰國。



訪泰期間，王毅外長分別會見泰國公主詩琳通、總理賽塔，同副總理兼外長班比舉行年度磋商並共同會見記者。



泰方表示高度重視泰中全面戰略合作夥伴關係，高度重視加強對華友好合作。泰方堅定奉行一個中國原則，不同台方開展任何官方往來。泰方祝賀中方成功舉行中央外事工作會議，贊同習近平主席進一步倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，願同中方共同構建中泰命運共同體，加強國際地區問題協調，就落實三大全球倡議開展實質性合作，共建“一帶一路”，維護多邊主義，反對“脫鈎斷鏈”，維護產供鏈穩定暢通。



王毅外長表示，中泰一家親，是好鄰居、好朋友、好夥伴。明年將迎來中泰建交50周年，中方願以構建更為穩定、更加繁榮、更可持續的中泰命運共同體為主線，加強各領域務實合作，不斷賦予兩國關係新的時代內涵。作為全面戰略合作夥伴，中泰加強友好互信，亞洲和平就多一份保障；中泰密切互利合作，地區發展就多一份動力；中泰加快構建命運共同體，人類前途就多一份光明。



訪問期間，雙方達成一系列共識：



一是加強高層交往。雙方將共同落實好兩國領導人重要共識，深化戰略引領，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，共同規劃好明年建交50周年系列慶祝活動。



二是聚焦互利合作。雙方將積極推進高質量共建“一帶一路”，加快建設中泰鐵路，全力落實中老泰聯通發展構想，盡快打通泛亞鐵路中線，加強農產品貿易、新能源汽車、數字經濟、綠色發展等領域合作，讓兩國人民共享中泰命運共同體建設的紅利。