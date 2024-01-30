卡塔爾首相將向哈馬斯提出交換囚犯建議

中評社香港1月30日電／卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜拉赫曼·阿勒·薩尼表示，他們將向哈馬斯提出交換囚犯的建議。



TRT消息，卡塔爾首相在美國智庫大西洋理事會位於首都華盛頓的工錄音室發表講話時表示，最近幾周以色列和哈馬斯之間的談判比過去取得了更多進展，並且有明確的目標要求在談判中永久停火。



薩尼在談到周日在法國首都巴黎舉行的以色列、美國、卡塔爾和埃及官員就交換囚犯問題舉行的會議時評價說：“我認為在恢復秩序方面已經取得了良好進展，並且在至少為未來創造一個基礎。”



關於可能的囚犯交換，薩尼說：“我們不能說這很快就會使我們的境況變得更好。但我們希望向哈馬斯轉達這一建議和以建設性的方式讓他們能夠積極參與這一進程。”



他在指出加沙停火的重要性時表示，“我們希望雙方借此機會停止戰爭，同時退換人質”。



據以色列媒體消息，據報導，以色列在談判中告知對話方，特拉維夫在停火期限、交換囚犯數量以及向其運送的人道主義援助數量方面持“靈活態度”。加沙是發生人道主義災難的地方，但“不接受永久結束戰爭”。



據洩露給媒體的協議草案稱,以色列將停止45天對加沙的襲擊，作為回報，加沙地帶的35至40名以色列兒童、成人、傷病囚犯將在第一階段予以退還。



據稱，哈馬斯要求釋放以色列監獄中的多名巴勒斯坦囚犯，並向發生人道主義災難的加沙地帶提供足夠的人道主義援助。



據12頻道報導，以色列總理辦公室宣布，向媒體洩露的有關停火草案的文本並不屬實。