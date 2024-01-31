外交部：支持一中的國際大家庭會不斷壯大

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京1月31日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌1月29日在例行記者會上就中國駐瑙魯使館復館儀式予以介紹。他表示，在雙方共同努力下，復交僅5天，五星紅旗就再度在瑙魯升起，預示著中瑙關係開啟加速度、駛入快車道，也再次昭示堅持一個中國原則的國際大勢不可阻擋，支持一個中國原則的國際大家庭只會不斷壯大。



汪文斌表示，1月29日，中國駐瑙魯使館舉行復館儀式。中國政府代表、國家國際發展合作署署長羅照輝、中國駐瑙魯使館復館小組組長王旭光以及瑙魯外長安格明、基礎設施發展部長傑里邁亞共同為使館揭牌。瑙魯議長斯蒂芬、多位政府官員、議員和在瑙魯中資企業、華人華僑代表等出席。



汪文斌說，在復館儀式上，安格明外長代表瑙方祝賀中國駐瑙魯使館復館，重申瑙方堅定恪守一個中國原則，將一個中國原則作為基本外交政策，並表示瑙中復交後兩國關係發展迅速，在瑙魯國內受到熱烈歡迎，瑙方對雙方未來合作充滿期待。



汪文斌指出，中瑙於1月24日正式復交後，一致同意盡快互設使館。在雙方共同努力下，復交僅5天，五星紅旗就再度在瑙魯升起，預示著中瑙關係開啟加速度、駛入快車道，也再次昭示堅持一個中國原則的國際大勢不可阻擋，支持一個中國原則的國際大家庭只會不斷壯大。中方願同瑙方平等相待、密切溝通、精誠合作、共同發展，推動兩國關係不斷向前邁進，切實增進兩國人民福祉。



