王毅結束訪泰　外交部介紹成果和亮點

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京1月31日電（記者 海涵）1月26日至29日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應邀訪問泰國。外交部發言人汪文斌1月29日在例行記者會上就此予以介紹。汪文斌介紹，泰方堅定奉行一個中國原則，不同台方開展任何官方往來。



汪文斌說，訪泰期間，王毅外長分別會見泰國公主詩琳通、總理賽塔，同副總理兼外長班比舉行年度磋商並共同會見記者。



汪文斌介紹，泰方表示高度重視泰中全面戰略合作夥伴關係，高度重視加強對華友好合作。泰方堅定奉行一個中國原則，不同台方開展任何官方往來。泰方祝賀中方成功舉行中央外事工作會議，贊同習近平主席進一步倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，願同中方共同構建中泰命運共同體，加強國際地區問題協調，就落實三大全球倡議開展實質性合作，共建“一帶一路”，維護多邊主義，反對“脫鈎斷鏈”，維護產供鏈穩定暢通。



汪文斌說，王毅外長表示，中泰一家親，是好鄰居、好朋友、好夥伴。明年將迎來中泰建交50周年，中方願以構建更為穩定、更加繁榮、更可持續的中泰命運共同體為主線，加強各領域務實合作，不斷賦予兩國關係新的時代內涵。作為全面戰略合作夥伴，中泰加強友好互信，亞洲和平就多一份保障；中泰密切互利合作，地區發展就多一份動力；中泰加快構建命運共同體，人類前途就多一份光明。



汪文斌表示，訪問期間，雙方達成一系列共識：



一是加強高層交往。雙方將共同落實好兩國領導人重要共識，深化戰略引領，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，共同規劃好明年建交50周年系列慶祝活動。



二是聚焦互利合作。雙方將積極推進高質量共建“一帶一路”，加快建設中泰鐵路，全力落實中老泰聯通發展構想，盡快打通泛亞鐵路中線，加強農產品貿易、新能源汽車、數字經濟、綠色發展等領域合作，讓兩國人民共享中泰命運共同體建設的紅利。



三是擴大人文交往。此訪的一大亮點是雙方簽署了關於互免持普通護照人員簽證的協定，中泰將邁入“免簽時代”，雙方將共同夯實中泰命運共同體的民意基礎，兩國人民交流將迎來新高潮。雙方將加強執法安全合作，共同打擊網賭電詐、販毒等跨國犯罪，為兩國交往與合作提供安全、舒心的環境。



四是加強多邊協調。雙方將堅持和平共處五項原則，堅決反對零和博弈和你輸我贏，踐行真正的多邊主義、開放的區域主義，加強中國東盟“五大家園”建設，加快“南海行為準則”磋商，共同維護東盟中心地位。中方支持泰國當好瀾湄合作共同主席國，建設面向和平與繁榮的瀾湄國家命運共同體。



雙方還簽署了泰國有關農產品輸華議定書等合作文件。

