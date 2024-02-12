林思銘反思國民黨選舉：初選才能獲選民信任

國民黨“立委”林思銘。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月12日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立委”林思銘日前向中評社表示，國民黨侯友宜2024取得467萬票，低於韓國瑜2020的552萬票，下次大選國民黨還是應該辦初選，就算過程頭破血流，初選結果出爐後大家才會團結，才能取得人民的信任。



林思銘曾任律師、新竹縣議員，2020當選第十屆“立法委員”，2024連任第十一屆“立法委員”，並於第十一屆第一會期擔任國民黨團首席副書記長。



林思銘表示，國民黨未來最重要的任務就是要年輕化，要有監督政府、制衡政府的力道，要讓人民更有感，這是國民黨要去做的，包括人才的培養，以及政策的提出，要有“影子政府”的概念，去提出我們對政策推動的想法，要提出比民進黨更好的政策，並且確實推動，才能讓民眾感受到國民黨確實有執政的能力，確實可以做得比民進黨好。



2024大選，國民黨沒有辦理初選則提名侯友宜。林思銘指出，未來國民黨大選的提名也應該更民主化，透過民主化機制來提名候選人，也就是應該要有初選，這部分應該還是要做相關檢討。



林思銘強調，初選一定要做，就算初選打到頭破血流，但結果出爐後大家還是要團結一致，這樣才有機會獲得人民的信賴與支持。



韓國瑜2020拿了552萬票，這次侯友宜拿了467萬票，中間的差距問題在哪裡？



林思銘表示，這部分應該是被柯文哲吸走，國民黨的盤還是很穩固的，只是因為這次柯文哲第三勢力的出現，有很多知識藍、淺藍、中間選民，尤其還有年輕人，都向柯文哲來靠攏，其實國民黨的基本盤，在我看來是沒有萎縮，我們還是很穩固，國民黨在各縣市的組織還是很有基礎，沒有太大的變化。

