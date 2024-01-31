日本新駐美大使山田說盡對美國的好話

新任日本駐美國大使山田重夫（Shigeo Yamada）（圖源：官網截圖） 中評社香港1月31日電（記者 郭至君）隨著烏克蘭戰爭的繼續和中東緊張局勢的持續，2024年將是充滿不確定性的一年，包括亞洲在內的世界各地很多國家都將舉行大選，在這種情況下，日本是否具有足夠的全球領導力對於確保不確定世界的穩定至關重要。日前，日美協會與威爾遜中心合作討論了未來一年日本可能的外交政策走向和國內事務影響國際的因素。新任日本駐美國大使山田重夫（Shigeo Yamada）首次在美國智庫舉辦的活動上露面並進行致辭。



山田重夫首先表示，自己去年十二月剛剛抵達華盛頓履新，但華盛頓於他而言可稱得上是“第二故鄉”，日美之間堅如磐石的同盟關係有賴於兩國人民之間的信任。對日本人而言，2024年開局就因為石川縣地震而大受打擊，但拜登總統以及美國人民對日本的支持十分溫暖，這也反映出兩國之間牢固的紐帶關係。



談及2024年日本的外交政策，山田表示，我們正面臨複雜嚴峻的國際環境和挑戰，例如烏克蘭戰爭、加沙地帶的巴以衝突和東亞地區的不穩定，對此，日本重申在去年G7廣島峰會所聲明的那樣，繼續加強包括“全球南方”在內的夥伴國家的關係。日本也會繼續毫不動搖地支持烏克蘭，並強烈譴責加沙地區的恐怖襲擊，要求相關方在國際法框架下行動。



“面對這些挑戰，作為日本駐美大使，我的首要任務就是加強與唯一盟國——美國的關係……我們之間不只是雙邊關係，而是上升到全球層面。”山田說。

