“南海救103”輪正式投入使用

中評社香港1月30日電／記者30日從交通運輸部救助打撈局獲悉，作為中國海上專業救撈力量的新旗艦，交通運輸部南海救助局滿載排水量19000噸的“南海救103”輪當日正式投入使用。



新華社報導，據交通運輸部救助打撈局有關負責人介紹，“南海救103”輪是由中國自行設計建造的深遠海大功率多功能綜合救助船，總長136.9米，型寬26.7米，型深11米，設計吃水6.5米，係柱拖力350噸，續航力16000海里，自持力達90天。兼有水面遇險人員搜尋救助、深遠海遇險船舶拖曳救助、海空立體搜尋救助支持、對外消防滅火、應急搶險救助、信息傳輸與應急指揮、溢油污染監測等功能。該輪配備DP3動力定位系統，可搭載大、中型救助直升機，擁有6000米自主式無纜潛航器和深海拖曳系統，處於國際領先水平。



這位負責人表示，“南海救103”輪的建造是落實《交通強國建設綱要》中關於“大型深遠海多功能救助船等新型裝備”和《國家綜合立體交通網規劃綱要》有關“加強遠洋深海極地救援能力建設”等內容的重要舉措，填補了中國深遠海綜合搜救能力的空白。該輪的正式投入使用，將有效處置應對各類海上突發事件，執行深遠海遇險船舶、航空器搜尋救援等任務，為南海海上運輸、海洋資源開發等提供安全和服務保障；參與全球海上搜救和國際救援行動，維護中國海上運輸通道安全，對於保障中國南海海域海上人命安全和海上物流鏈供應鏈通暢具有重要意義。



據瞭解，隨著“南海救103”輪的加入，目前交通運輸部救撈系統在南海海區的粵東、珠江口、琼州海峽、西沙和南沙等重點海域動態部署了25艘專業救助船艇、4架救助直升機、9支應急救助隊，實施24小時全天候值班待命，全力保障群眾海上出行安全。

