中老合資老撾國家輸電網公司啟動運營

中評社香港1月30日電／老撾國家輸電網公司運營啟動儀式29日在老撾首都萬象舉行，來自老撾政府、中方企業和媒體單位的百餘人出席活動。



新華社報導，老撾國家輸電網公司由中國南方電網公司與老撾國家電力公司共同出資組建，將在老撾政府監管下，作為老撾國家電網運營商，負責投資、建設、運營老撾230千伏及以上電網和與周邊國家跨境聯網項目。



老撾能礦部部長波賽在啟動儀式上表示，老撾國家輸電網公司是老中電力領域的重點合作項目，相信隨著公司正式投入運營，老中電力企業強強合作，將更有利於推動老撾電網穩定可靠運行，提升老撾電力的區域競爭力，並帶動其他行業發展，更好發揮電力對老撾國民經濟發展的支撐作用。



中國駐老撾大使館臨時代辦王暢在致辭中說，作為中老兩國在互聯互通領域取得的重大成果，老撾國家輸電網公司的啟動運營將有力推進兩國電力領域合作深入發展，為老撾發展提供更加優質、高效的輸電服務，助力老撾資源優勢更好地轉變為經濟發展優勢。



中國南方電網公司董事長孟振平表示，老撾國家輸電網公司啟動運營，標誌著中老兩國能源電力領域互利共贏合作進入嶄新階段。南方電網公司將積極共享技術和管理經驗，將該公司打造成落實中老命運共同體行動計劃、加強國際電力合作、實現互利共贏的典範，為老撾經濟社會發展和民生福祉改善作出貢獻。