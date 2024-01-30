國產四座氫內燃飛機原型機在瀋陽完成首飛

中評社香港1月30日電／由瀋陽航空航天大學名譽校長、遼寧通用航空研究院首席科學家、中國工程院院士楊鳳田主持研製的世界首款四座氫內燃飛機原型機29日在遼寧省瀋陽市法庫財湖機場成功首飛。據試飛員反饋，飛機動力充足、振動較小、操縱性能良好。首飛為下一步持續性試飛奠定了堅實基礎。



新華社報導，該機型的驗證機于2023年3月25日在瀋陽完成驗證試飛，是中國自主研製的第一架以氫內燃機為動力的通航飛機。該驗證機搭載的是中國第一汽車集團有限公司基於“紅旗”汽油機研發的國內首款2.0L零排放增壓直噴氫燃料內燃機，功率為80千瓦。



驗證機首飛完成後，楊鳳田院士團隊結合未來應用場景不斷推動技術完善，瀋陽航空航天大學、遼寧通用航空研究院、中國第一汽車集團有限公司研發總院、北京銳翔氫能飛行器科技研究院有限公司等單位組成協同攻關團隊，進一步提升發動機功率以達到在通航機場的正常運行要求。本次首飛飛機主要核心部件初步實現國產化，發動機功率經台架測試達到了120千瓦。



這款氫內燃飛機是遼寧通用航空研究院研製的“銳翔”電動飛機系列產品。經過13年艱苦攻關，“銳翔”電動飛機已經形成了雙座、四座，陸上、水上，有人、無人，電動力、氫動力、混合動力等完整的新能源飛機譜係，形成了系列化、族譜化發展格局。



瀋陽航空航天大學原校長、遼寧通用航空研究院首席技術專家孫小平介紹，氫燃料內燃機飛機是以氫燃料作為推進能源的飛機，其碳排放量接近為零。隨著人們對清潔能源的愈發重視以及航空領域碳排放愈發嚴格的控制，未來氫能飛機將會更受青睞。通過氫能飛機的研製與運營，推動氫能航空全產業鏈發展，可以推動中國在綠色航空領域培養形成新質生產力，培育低空經濟新興戰略性產業。



據悉，該飛機計劃于2024年4月整機赴德國參加航展，並進行地面帶螺旋槳運行演示。

