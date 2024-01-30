國民黨2024在基隆全勝　今晚辦感恩謝票

國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜到基隆市黨部舉行感恩謝票茶會。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆1月30日電（記者 張穎齊）2024大選落幕，中國國民黨新北市長侯友宜敗給民進黨賴清德，侯友宜與國民黨主席朱立倫30日晚間將到國民黨基隆市黨部進行感恩謝票，藍軍在基隆市“總統”、“立委”均大勝，“立委”由林沛祥當選，現場布置200張位子，林沛祥的父母、前基隆市長林水木、前“立委”徐少萍也將出席。



國民黨將於今晚6點半在基隆市黨部2樓禮堂舉辦大選基隆市感恩茶會”，現場布置200張椅子，下午5點已有零星的支持者黨工到場。



與會的人員預計有朱立倫、侯友宜、國民黨基隆市長謝國樑、黨秘書長黃健庭、林沛祥、基隆市黨部主委吳國勝、前基隆市長張通榮、黨副秘書長江俊霆、組發會主委兼不分區“立委”當選人許宇甄、林水木、徐少萍、前基隆市議長蔡旺璉、宋瑋莉、前市黨部主委及基隆市顧問團總團長李伯元、黃復興黨部主委黃由臻等人。



基隆市35萬人口，僅1席“立委”，林沛祥以9萬1986票、得票率43.62%大勝民進黨鄭文婷6萬9741票、得票率33.07%、無黨籍王醒之3萬7260票、得票率17.67%。



基隆市“總統”得票方面，國民黨侯友宜、趙少康拿下8萬4507票、得票率38.63%，贏過民進黨賴清德、蕭美琴7萬6079票、34.77%及台灣民眾黨柯文哲、吳欣盈5萬8195票、26.6%，藍軍在台灣頭基隆市大勝。



朱立倫將會接受聯訪，侯友宜則無。