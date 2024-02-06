中評觀察：垃圾徵費政策 香港政府應更清晰

香港特區行政長官李家超（中評社資料圖） 中評社香港2月6日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超日前出席行政會議前見記者時表示，推遲實施垃圾收費時間是務實之舉，政府會進一步加大宣傳教育工作。筆者認為，垃圾徵費的推出是從源頭上讓市民瞭解減少垃圾的重要性，這本事一件好事，但就在政策將要實施的幾個月前，再一次因為社會各界對實施細節及執行情況的不清晰，產生反彈，再次推遲，反映政策在制定和落實過程中考慮不周。



李家超指，把實施垃圾收費的日期改為八月一日，是希望利用更多時間，讓社會更清晰瞭解垃圾收費下的一些做法。李家超談到，環境及生態局在這件事上實事求是，嘗試用不同方法，更實務地向市民解釋有關做法，特別是在政府部門及一些樓宇先行先試作示範作用，加上在演練中得到的經驗，再改良各個做法，我認為這個務實的做事態度是對的。當然，宣傳工作和教育工作不會停止，我們會每日繼續嘗試多做。再者，環境及生態局已經明確指出，除了文字方面的解讀，還會增加視像元素如拍攝影片，並把實習時的細節輯錄給市民觀看，用實物示範、用實際運作示範，讓大家知道得更清楚，這是實事求是、應有的態度。這方面，我們會繼續努力做。



李家超說，政府的宣傳教育工作不止由環境及生態局做，我們亦會在地區做很多宣傳教育工作，民政事務處亦會參與協助解說，亦會安排有關官員到區議會或安排解說環節向區議員解讀。再者，我們會經過演練進一步優化不同程序，所以這方面會努力做、繼續做，亦會加大力量去做。我們希望盡量解答市民在這方面的不同問題，令大家更知道整體執行垃圾收費時的實際運作。

