意法兩國農民舉行大規模抗議示威

中評社香港1月30日電／在意大利許多城市，農民們開著拖拉機舉行示威抗議歐盟的農業政策。



TRT據意大利媒體報導，連日來在一些小城市的出入口處開著拖拉機的農民們加大了抗議力度，以表達對歐盟農業政策和意大利政府就此問題態度的不滿。



昨天一農民團體試圖用數百輛拖拉機封鎖距離首都羅馬80公里的奧爾塔鎮、維泰博市出入口、北部烏迪內市和南部福賈市的交通。



安全部隊採取干預措施驅趕農民，抗議活動期間緊張局勢不斷升級。



駕駛拖拉機從法國各地出發的農民也用拖拉機封鎖了通往首都巴黎的出入口路線，抗議政府的農業政策。



在工會的號召下，法國農民組織了一場“圍攻巴黎”抗議活動，他們開著拖拉機在通往首都的道路上排起了長龍。



據報導，在巴黎出入境路線上部署了約1.5萬名警察。



全國21個不同地點有近2千名農民參加了上述抗議活動，在25個地方共出動1200多台農業機械封閉道路。



據報導，最近實施的農業政策引起了許多歐盟國家特別是德國、法國、西班牙、荷蘭、比利時、波蘭、意大利和匈牙利農民的不滿。



歐盟農民強烈批評歐盟的農業政策、自然恢復目標、補貼削減、俄羅斯-烏克蘭戰爭導致的高能源、燃料和化肥成本、從烏克蘭購買廉價穀物產品以及節水措施。



自去年以來，歐洲國家農民一直在國家機關和各種機構前潑灑泥土、肥料及堵塞道路以表達對農業政策的不滿。