彰化縣長王惠美合體花精靈　搶攻春節觀光商機

彰化縣長王惠美與花精靈EVA合影。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化1月31日電（記者 方敬為）中國國民黨彰化縣長王惠美30日主持“2024花在彰化”宣傳記者會，與吉祥物花精靈可愛三連拍，揭幕活動亮點。王惠美表示，花在彰化為年度盛典活動，今年於大年初一至十六在溪州公園隆重登場，邀請海內外民眾新春期間前來彰化走春，白天賞花、晚上賞燈，賞花漫遊、尋寶、吃美食，絕對是春節旅遊最佳選擇。



“2024花在彰化”以“彰化百寶城”為活動主題，在主場區溪洲公園以花卉造景打造萬紫千紅的視覺饗宴。王惠美表示，今年活動與日本知名角色設計家吉井宏合作，為活動設計吉祥物“花精靈EVA”，將帶領遊客探索以彰化在地花卉呈現農林漁牧特色的花藝布置，遇見彰化農業的鮮活多彩與生命力；並首次邀請來自日本、韓國、泰國、印尼等4個國家的表演團隊帶來精彩演出。



王惠美說明活動亮點，園區主入口規劃“繁花之頂”大型主題裝置藝術，以現代的幾何結構展現出繽紛多變的繁花景象；室內“花精靈物語館”以彰化縣農、林、漁、牧、花五大主題花藝造景布置，搭配聲音、燈光、氣味等五感體驗，讓遊客有不同以往的觀賞感受。



此外，戶外花卉布置以花影林韻、傘花牧人、漁歌佳釀、田間稻形等四大主題呈現，同時搭配彰化優鮮農特產品展、特色工商產業暨美食展、親子遊戲區及各式團體舞台表演、農遊小旅行、園區尋寶遊戲、親子手作體驗教室等活動，讓參加遊客度過有趣又歡樂的親子時光。



王惠美歡迎大家到彰化走春，為鼓勵民眾在過年期間前來彰化，於大年初一到十六的活動期間，只要在“2024花在彰化”及“2024彰化月影燈季”兩活動地點以LINE掃描指定QRcode，完成集章即可參加抽獎。期待吸引更多遊客到彰化觀光旅遊。

