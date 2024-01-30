烏匈官員會談　希望推動改善雙邊關係

中評社香港1月30日電／烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克與匈牙利外長西雅爾多29日在烏西部城市烏日哥羅德舉行會談。綜合烏匈兩國媒體報導，雙方旨在通過會談加強對話，推動改善雙邊關係。



據《烏克蘭真理報》報導，葉爾馬克在會談結束後說，雙方明確表明有意願盡快舉行兩國最高領導人會晤，希望其能夠掀開兩國關係新的一頁。烏總統網站消息說，此訪意在加強對話，處理共同關切。



據匈牙利媒體報導，西雅爾多在會談後舉行的新聞發佈會上表示，他此訪目的是重建兩國互信，雙方已經朝著這個方向邁出令人鼓舞的一步，但“還有很長的路要走”。



新華社援引報導。西雅爾多說，2015年以來，烏克蘭西部外喀爾巴阡地區的匈牙利族人權利不斷受到侵蝕，是近年來匈烏關係緊張的主要原因。他強調，匈牙利在烏克蘭危機上的立場是一貫和明確的。“我們支持烏克蘭領土和主權完整。我們譴責戰爭，我們希望我們的鄰國盡快實現和平。”



烏克蘭西部外喀爾巴阡州靠近匈牙利邊境，是烏境內匈牙利族主要聚居地，居住著約15萬匈牙利族居民。



去年底，匈牙利否決了歐盟對烏克蘭的500億歐元援助計劃，認為歐盟不應向烏克蘭提供更多資金，而應結束俄烏衝突。今年2月1日，歐盟將舉行特別峰會再次討論援烏計劃問題。



