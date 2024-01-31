宋興洲語中評：美中趨緩 台灣話語權邊緣化

東海大學政治系教授宋興洲。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月31日電（記者 方敬為）針對台灣大選過後的美中與兩岸關係，東海大學政治系教授宋興洲接受中評社訪問表示，美國因為今年11月要總統大選，拜登政府至少在此之前，會設法與中國維持相對緩和、穩定的關係，美國也會避免台灣冒進，以免兩岸發生爭端，從美中近期幾個互動可見端倪，包括共商紅海危機、雙方國安戰略高層會面、菲律賓對中國態度的轉圜等。



此外，宋興洲表示，美國總統拜登與中國國家主席習近平繼去年舊金山峰會之後，日前雙方同意尋求更多溝通管道，規劃今年春季再次通話，以及美國務卿布林肯再次訪華等。在在顯示，美中關係走緩的方向確立不變，至少在今年底美國總統大選改選之前都是如此。



宋興洲認為，接下來可以觀察民進黨大選當選人賴清德520就職談話內容，若美國希望繼續維持與中國關係穩定，很大機率會要求賴必須在兩岸關係上有正面表述，台灣在三角關係的角色扮演重要性也會相對淡化。



宋興洲，美國亞利桑那州立大學政治學博士，曾任東海大學學務長、政治系主任、東海大學都市暨區域發展研究中心主任、成功大學東南亞中心特約研究員，研究專長在政治經濟學、比較政府與政治、國際政治、兩岸關係等。

