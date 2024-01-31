鄧炳強：諮詢文件涵蓋五大類罪行亦新增罪行

保安局局長鄧炳強（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月31日電（記者 陸文煜）香港特區行政長官李家超30日上午在政府總部主持“維護國家安全：基本法第23條立法公眾諮詢”記者會。保安局局長鄧炳強出席記者會時表示，政府建議訂立一條全新的《維護國家安全條例》，諮詢文件共有九章。



鄧炳強表示，諮詢文件第一和第二章是簡述香港特區維護國家安全的憲制責任，香港特區面對的國家安全風險和立法的必要性，並且解釋立法的原則、考慮的因素和研究的方法。第三至第七章是罪行方面提出的建議，涵蓋了五大類危害國家安全的行為和活動，大部分建議都是完善現行的法例。此外，政府亦建議按香港特區的實際情況和需要新增一些罪行，以有效防範、制止和懲治各類危害國家安全的行為和活動。



鄧炳強指出，諮詢文件第八章建議就上述某些罪行訂立相稱的域外效力，當中充分考慮了國際法原則及國際慣例、《香港國安法》罪行域外效力的規定、香港特區現行法律的規定，以及其他國家的現行做法。第九章提出了辦理國安案件經驗所揭示的一些“短板”和不足，例如在複雜的國安案件中，警方需要比處理一般案件較長的時間完成搜證和決定是否落案起訴（被捕人），邀請大家就此提出意見，以完善維護國家安全的法律制度和執行機制。



鄧炳強談到，特區政府是考慮了外國相關法律、現行適用於香港特區的法律，以及香港特區實際情況，而提出建議。特區政府在此立法工作中會適當地借鑑其他國家的維護國家安全的法律，但不會把外國的法律全盤照搬到香港特區的法制內。反之，若對香港只要是有必要的、管用及相稱的措施，就算外國沒有，我們也會考慮採納。

