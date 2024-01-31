李家超：香港國安風險含境內境外 立法緊迫

香港特區行政長官李家超（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月31日電（記者 陸文煜）香港特區行政長官李家超1月30日上午在政府總部主持“維護國家安全：《基本法》第二十三條立法公眾諮詢”記者會時談到，香港國安風險外防止“顏色革命”，內防範“孤狼式”攻擊，將要設立專隊向全社會做清晰而全面的解讀。



李家超表示，香港現在面對的國家安全風險分為兩部分，一個是境外的，一個是境內的。境外的，大家都知道，有西方國家針對我們國家的安全發展，也因為個人的政治理由去針對中國，而且外國的情報組織，包括美國中情局和英國的情報單位已經公開講，會做大量工作針對中國和香港。而且我們經歷過二○一九年的港版“顏色革命”，我們都知道這些安全風險可以突如其來。所以在地緣政治複雜，而且風險加大的情況下，我們一定要盡快做好這方面的國家安全維護工作。境內方面，我們經歷過二○一九年的“黑暴”，但是外國代理人，以及“港獨”這些思想還潛伏在香港社會裡面。街頭暴亂事件隨時可以其他借口，包括打造為幌子的民生問題、民主問題、一般的生活問題，推波助瀾。而且大家都不會忘記，我們還有一些案件已經在法院處理好，包括“光城者”這些可能有人有一些破壞的思想，所以我們也要防範“孤狼式”攻擊，一些潛伏性的對抗，因為外國代理人、“港獨”思潮還在香港潛伏。



李家超指出，有關於我們根據第二十三條立法設立的不同隊伍，去做好這個立法工作，特別是針對立法建議作清晰而全面的解讀，這是重要的。所以律政司司長和保安局局長會在這方面做主導解釋的工作，我們還有其他的同事們都會參與，保安局、律政司的同事們都會參與，其他的司局長也會參與，對他們有關的、有聯繫的團體、人物去講解。



李家超談到，我們不單在香港本地講解有關的建議，也會針對外國領事、外國商會，確保他們明白香港現在做的立法工作，會帶來安全穩定，對整體社會有利，對營商環境，不論是本地、外國，都是有利的。